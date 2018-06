Hamburg (ots) - Er ist der jüngste Sprössling der Kelly-Family,inzwischen hat er selbst eine Familie. Zwei Töchter und drei Söhneziehen Angelo Kelly (36) und Ehefrau Kira (39) groß. Im Gespräch mitNeue Post (EVT. 20.6.) erzählt er von seinen Sorgen beiErziehungsfragen."Kinder im Teenie-Alter sind einfach schwierig", gibt der Sängerzu. "Und manches Mal hat das an meinen Nerven gezehrt und es gabMomente, in denen ich meine Kinder am liebsten aus dem Haus geworfenhätte. Ich versuche ja immer, cool zu bleiben. Aber ich bin eben auchder Vater und kann mir nicht alles gefallen lassen." Ihm ist eswichtig, dass seine Kinder eines Tages auf eigenen Beinen stehenkönnen und sich nicht auf dem Ruhm ihres Vaters ausruhen. "Wenn meingroßer Sohn Gabriel mit Anfang 20 zum Beispiel denkt, er kann sichbei uns zu Hause durchfüttern lassen und nur rumhängt und sonstnichts tut - dann würde ich ihn mit einem freundlichen Stupsrauswerfen." Dass es tatsächlich so weit kommt, glaubt Angeloallerdings nicht.Momentan machen alle fünf Kinder mit Mama Kira gemeinsam Musik,die Familie ist gerade auf großer Deutschlandtour. Auch abseits derBühne spielt Musik eine sehr wichtige Rolle in ihrem Leben, vor allembei Tochter Helen (15). "Sie singt den ganzen Tag. Manchmal muss ichschon sagen ,Kannst du bitte mal aufhören?' Das nervt echt."Hinweis für Redaktionen:Den vollständigen Beitrag gibt es in Neue Post Nr. 26, ab Mittwoch20. Juni 2018 im Handel. Abdruck honorarfrei bei Nennung Quelle NeuePost.Über Neue PostNeue Post ist DAS Celebrity Weekly mit dem Fokus auf Prominente,Adel und Ratgeber. Die große Nähe zu Musik- und TV-Stars sowie besteKontakte zu den europäischen Königshäusern zeichnen das Magazin aus,exklusive Interviews und aufwändig recherchierte Hintergrundberichtesind seit 70 Jahren das Erfolgsgeheimnis. Neue Post bezieht Stellungund bietet den aufgeschlossenen Leserinnen ab 55 Jahren jede MengeStoff zum Mitreden. Bewegende Geschichten über echte Menschen sowieGesundheit, Food mit Star-Koch und TV-Moderator Horst Lichter, Mode,Beauty und Reise runden das redaktionelle Konzept ab. Neue Posterscheint mittwochs zu einem Copypreis von 1,79EUR, die verkaufteAuflage beträgt 502.016 (verk. Auflage IVW I/2018).Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 700 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 17 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationAnna StörmerT +49 40 30 19 10 74anna.stoermer@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttps://blog.bauermedia.com/https://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Neue Post, übermittelt durch news aktuell