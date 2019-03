Finanztrends Video zu



mehr >

Frankenberg (ots) -Der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen, Michael Kretschmer,besucht am 19. März 2019 die Panzergrenadierbrigade 37 in Frankenbergin Sachsen. Er folgt einer Einladung des Brigadekommandeurs,Brigadegeneral Gunnar C. Brügner.In einer Präsentation wird das Landesoberhaupt über die Aufgabender sächsischen Verbände und Einheiten informiert. DerMinisterpräsident kann sich einen aktuellen Überblick über denLeistungsstand des einzigen Großverbandes in Sachsen verschaffen undmit den Soldaten sprechen. Weiterhin wird die Regionalausstellung inder Wettiner Kaserne besichtigt.Ministerpräsident Michael Kretschmer betonte vor dem Besuch derPanzergrenadierbrigade 37: "Mir ist es ganz wichtig, unserenSoldatinnen und Soldaten für ihre Aufgaben und Einsätze den Rücken zustärken. Die Bundeswehr steht für Sicherheit und Stabilität und fürdie Verteidigung unserer Werte. Das ist von unschätzbarem Wert füruns alle. Für diesen wichtigen und anspruchsvollen Dienst möchte ichihnen auch im Namen der Staatsregierung danken."Mehr Informationen finden Sie in der Pressemitteilung.Pressekontakt:Pressestelle Panzergrenadierbrigade 37Telefon: +49 (0) 37206 / 39 - 3111 o. 3122Fax: +49 (0) 37206/39 - 3190E-Mail: PressestellePzGrenBrig37@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell