Sächsischer Fußballpräsident kritisiert Vertragsverlängerung von Löw

Leipzig (ots) - Folgender Text ist bei exakter Quellenangabe"FAKT" ab sofort zur Veröffentlichung freigegeben:Der Präsident des Sächsischen Fußball-Verbandes, Hermann Winklerhat die vorzeitige Vertragsverlängerung von Bundestrainer Löw scharfkritisiert. Gegenüber dem ARD-Magazin "FAKT" sagte er. "Normalerweisezählt erst Leistung, dann Vertrag, dann ordentliche Entlohnung. DerVertrag war bis 2020 gültig. Warum diese Vertragsverlängerung gemachtwerden musste, erschließt sich uns nicht. Auch solche Fragen müssenwir diskutieren."Winkler appellierte an den DFB, künftig wieder stärker auf dieBelange der Amateure und der Fußballbasis zu achten: "Das Präsidiumsollte auf die Vereine, die es repräsentiert hören. Wenn wir daseinfließen lassen und nicht nur auf bestimmte Beraterkreise hören,dann kommen wir zu einer guten Analyse. Dann ist die Verbindungwieder da und die Schere zwischen Profisport oder WM-Teilnehmern undAmateursport wird nicht noch größer."Weiter kritisiert der Präsident des Sächsischen Fußball-Verbandes,dass Joachim Löw selbst mit der Fehleranalyse für das Ausscheiden derNationalmannschaft betraut worden ist. Dass diese Analyseausgerechnet zu Beginn der Fußball-Bundesliga veröffentlicht werdensoll, hält er für ein problematisch: "Das ist so, als ob ich allmeine Freunde zur Grillparty einlade. Wohlwissend, dass die alle imUrlaub sind. Also, das kann ich nicht machen. Wir wollen nichtveralbert werden.", so Winkler gegenüber "FAKT".Mehr dazu in "FAKT", 17. Juli, 21.45 Uhr, im ERSTEN.