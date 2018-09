Köln (ots) - "Es gab keine Hetzjagd, es gab keinen Mob, es gabkeine Pogrome": Mit seinen Aussagen zu den Ereignissen in Chemnitzhatte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Mittwochfür Unverständnis gesorgt - unter anderem bei Kanzlerin AngelaMerkel, die der Regierungserklärung ihres Parteifreundes widersprach.Auch Kretschmers Stellvertreter, der SPD-Politiker Martin Dulig,ordnet die Geschehnisse in Chemnitz anders ein als seinMinisterpräsident: "Man spürt richtig die Gewalt, die dort von denLeuten ausgegangen ist. Das betrifft Journalisten und Polizisten,aber auch viele Menschen, die als Fremde wahrgenommen oder so gesehenwerden. Wir hatten Vorkommnisse, wo Geflüchtete durch die Stadtgetrieben wurden. Das ist passiert, das ist real. Und es istbeklemmend, weil man wirklich sieht, wie viel Hetze dabei ist und wieaus Hass auch Gewalt wird", sagte Martin Dulig am Mittwochabend livebei stern TV.Nach dem gewaltsamen Tod eines 35-Jährigen in Chemnitz vor knappzwei Wochen war es wiederholt zu Ausschreitungen in der Stadtgekommen. Die mutmaßlichen Täter stammen aus Syrien und dem Irak. Beieinigen anschließenden Demonstrationen griffen RechtsextremePolizisten, Journalisten und Gegendemonstranten an. Zeitweise nahmentausende Menschen an den Umzügen teil. "Es wurde ein Mensch getötet,und ich glaube, dass viele Menschen ehrlich betroffen waren. Aberwenn man dann neben gewaltbereiten Hooligans, Neonazis und Leutensteht, die den Hitlergruß zeigen, dann muss man sich entscheiden, obman auf der richtigen Seite steht. Und dann macht man sich auchgemein mit Rechtsextremisten und Rassisten", sagte Dulig im Gesprächmit Steffen Hallaschka. "Bei dem, was in Chemnitz geschehen ist,haben sich viele Menschen für die falsche Seite entschieden.""Wir haben ein Problem mit Rassismus und Rechtsextremismus"Trotz der offensichtlichen Probleme im Freistaat warb Dulig beistern TV auch für sein Bundesland: "Wir haben in Sachsen ein Problemmit Rassismus und Rechtsextremismus, keine Frage. Aber es sollte auchfair mit diesem Land umgegangen werden." Diejenigen Bürger, die sichin Sachsen beispielsweise "für Demokratie engagieren", sollten "nichtin Mitleidenschaft gezogen werden".Bei stern TV forderte der SPD-Politiker außerdem, die politischeDebatte nicht nur auf Flüchtlinge zu beschränken: "Wir müssen unsaus der Geiselhaft der AfD und von Pegida befreien. Wir reden dieganze Zeit über ihre Themen, als sei tatsächlich die Frage, wie wirmit Flüchtlingen umgehen, das einzige Thema." Es gehe dem Land "sogut wie noch nie, und trotzdem ist die Stimmung so schlecht." Duligwarb zudem für einen offenen Dialog: "Wir müssen darüber reden, aberauch über die Themen, die das Land eigentlich ausmachen, und nichtnur über das, was uns gerade in Chemnitz bewegt."Die Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern TV zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Rückfragen: 0221 - 95 15 99 - 0Original-Content von: STERN TV, übermittelt durch news aktuell