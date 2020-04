Sachsens Schulen öffnen wieder für mehr Schüler

DRESDEN (dpa-AFX) - In Sachsen dürfen ab dem 6. Mai wieder mehr Schüler als bisher in die Schulen kommen.



Kultusminister Christian Piwarz (CDU) stellte am Dienstag den weiteren Fahrplan zur Öffnung der Schulen in der Corona-Krise vor. Demnach ist der Schulbetrieb ab Mittwoch kommender Woche zunächst wieder für Schüler aller Vorabschlussklassen der Gymnasien, Berufsbildenden Schulen, Oberschulen und Förderschulen geplant. "Wir wollen damit den Schülern, die Chance geben, sich auf ihren Abschluss im kommenden Schuljahr vorzubereiten", sagte Piwarz. Wann die Schule wieder für alle offen ist, steht noch nicht fest. Bisher waren die Schulen im Freistaat nur für die Schüler der Abschlussklassen geöffnet./jos/DP/fba