Sachsens Ministerpräsident zeigt Verständnis für Corona-Proteste

DRESDEN (dts Nachrichtenagentur) - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zeigt Verständnis für die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen und warnt vor Stigmatisierung ihrer Teilnehmer. "Mag die ein oder andere These einem noch so verquer vorkommen, solange wir auf der Basis des Grundgesetzes diskutieren und niemanden verletzen, muss es möglich sein. Das ist die Meinungsfreiheit in Deutschland, das ist unsere Stärke", sagte Kretschmer am Freitag der "Bild".

Und weiter: "Ich möchte gerne, dass wir zusammenbleiben, auch wenn wir komplett anderer Meinung sind uns trotzdem respektvoll begegnen." Kretschmer ging schon vor Wochen auf die Demonstranten zu, diskutierte mit ihnen ohne Mundschutz. "Ich habe Verständnis dafür, dass Gastronomen, die in wirtschaftlicher Not waren, demonstriert haben und demonstrieren. Ich kenne Menschen, die Angst vorm Impfen haben." Auch wenn er das anders sehe, "die darf man nicht stigmatisieren". Auf die Frage, ob aus den Protesten eine Art Pegida-Bewegung werden könnte, sagte Kretschmer: "Man kann daraus lernen. Man muss miteinander im Gespräch bleiben und die Leute nicht aussortieren."

Foto: über dts Nachrichtenagentur