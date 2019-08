Sachsens Ministerpräsident verspricht mehr Unterstützung für ländlichen Raum

Berlin (ots) - Wenige Tage vor der Landtagswahl in Sachsen hat dersächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) Unterstützungfür den ländlichen Raum angekündigt."Wenn Menschen im ländlichen Raum das Gefühl haben, dass sie nichtmehr wichtig sind, dass es um sie nicht geht, dann muss man etwastun", sagte Kretschmer am Dienstag im ARD-Mittagsmagazin. "Deswegeninvestiert dieses Land sehr in den ländlichen Raum, vom Breitband bisüber den öffentlichen Personen-Nahverkehr", so Kretschmer weiter.Im Hinblick auf schrumpfende Dörfer und fehlende Infrastrukturversprach der sächsische Ministerpräsident: "Auf eines können sichdie Menschen verlassen in Sachsen: Es wird keine Schule mehrgeschlossen. Die, die jetzt da sind, die bleiben."Bezogen auf mögliche Regierungskoalitionen nach der Wahl schlossKretschmer ein Bündnis mit der AfD weiterhin aus: "Es muss klar sein,was geht, und was nicht geht. Wenn im sächsischen Landtag Redengehalten werden, die sich nicht unterscheiden von denen von frühervon der NPD, und das ist bei der AfD so, dann muss man demwidersprechen."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgARD-MittagsmagazinTel.: 030 - 97993 - 55504mima@rbb-online.dewww.mittagsmagazin.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell