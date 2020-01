Sachsens Ministerpräsident Kretschmer fordert Kohle-Staatsvertrag

Düsseldorf (ots) - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatunmittelbar vor einem Treffen mit Kanzleramtsminister Helge Braun amSonntagabend konkrete Zusagen des Bundes über die Bedingungen des Kohleausstiegsfür die Länder gefordert. "Wir brauchen einen Staatsvertrag zwischen Bund undLändern, der insbesondere die Zusage des Bundes absichert, für dieStrukturentwicklung in den Braunkohleregionen 40 Milliarden Euro zusätzlich ausdem Bundeshaushalt bereitzustellen", sagte Kretschmer der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Montag). Kretschmer verlangte zudem Zusagen des Bundes zurAnsiedelung von neuen Bundeseinrichtungen in den Ländern. "Außerdem brauchenwir Planungssicherheit bei den Kraftwerksunternehmen und ihren Beschäftigtenbezüglich der Abschaltzeitpunkte, der Bergbaufolgekosten und einesAnpassungsgeldes für den Übergang in den Ruhestand", sagte Kretschmer. Dersächsische Regierungschef berät am Sonntagabend gemeinsam mit Braun und demMinisterpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), speziell übergeplante Abschaltzeitpunkte von Kraftwerken in Ost- und Westdeutschland.Kommende Woche folgen weitere entscheidende Treffen. Am Mittwoch will KanzlerinAngela Merkel (CDU) abschließend mit den Ministerpräsidenten der vierKohle-Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Nordrhein-Westfalenberaten.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4489688OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell