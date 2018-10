Sachsen-Spezial: NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann aus Dresden (FOTO)

Mainz (ots) -Nicht über, sondern mit Sachsen lachen, lautet die Devise derneuen Ausgabe des NEO MAGAZIN ROYALE aus der Staatsoperette Dresden,die am Donnerstag, 4. Oktober 2018, um 22.15 Uhr in ZDFneo zu sehenist. Erstmals in der fünfjährigen Geschichte der Late-Night-Showverlassen Jan Böhmermann und sein Team ihr Kölner Studio undproduzieren eine Spezial-Ausgabe außerhalb ihrer Komfortzone.Schon seit Jahren kommentiert Jan Böhmermann mit spitzer Zunge diepolitischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Sachsen. Seinaktueller Coup: der virale Hit "Es gibt keine Nazis in Sachsen". Dersatirische Song über den Skandal um einen LKA-Mitarbeiter landete mitüber einer Million Klicks auf Platz eins in den Youtube-Trends. Unddann witzelte der Satiriker noch böse über die Dynamo-Dresden-Ultras.Die Verbindung Sachsen und Böhmermann ist also eher stresserprobt. Inder Spezial-Ausgabe wird sich das ändern. Erstmals kommen Bewohnerdes Freistaats zu Wort und können dem großen Sachsenkritiker einanderes Bild von sich zeigen.Stand-up, Einspielfilme, Talkgäste und Livemusik vomRundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld - natürlich findet all das auch inDresden statt. Inhaltlich dreht sich dabei alles um Sachsen.Das NEO MAGAZIN ROYALE ist donnerstags um 22.15 Uhr in ZDFneo zusehen. Das ZDF strahlt die Sendung am Freitagabend um 0.00 Uhr aus,in der ZDFmediathek ist die Late- Night-Show donnerstags bereits ab20.15 Uhr abrufbar.https://twitter.com/ZDFpressehttps://twitter.com/ZDFneohttps://facebook.com/ZDFneoAnsprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/neomagazinroyalePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell