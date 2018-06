Sachsen: Machbarkeitsstudie für Verlängerung der B178 bis zur A15

DRESDEN (dpa-AFX) - Die in der Lausitz geforderte Verlängerung der Bundesstraße 178 von der A4 Görlitz-Dresden bei Weißenberg (Landkreis Bautzen) bis zur "Spreewaldautobahn" A15 in Brandenburg wird geprüft.



Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr soll eine Machbarkeitsstudie als Grundlage für eine solide Planung erstellen, wie das Verkehrsministerium in Dresden am Dienstag mitteilte.

Dabei würden die Wirtschaftlichkeit sowie Folgen für den Verkehr und die Umwelt untersucht. Zum Jahresende sollen erste Ergebnisse vorliegen. Für den Neubau der Bundesstraße 178 zwischen Nostitz und der A4 werde intensiv und unter Einbeziehung des Landkreises weiter geplant und ein Vorentwurf erarbeitet./mon/DP/tos