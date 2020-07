Sachsen-Anhalts SPD kürt Spitzenkandidatin zur Landtagswahl

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die Sozialdemokraten in Sachsen-Anhalt wollen mit ihrer Fraktionschefin Katja Pähle an der Spitze in den Landtagswahlkampf ziehen.



Die 43-Jährige setzte sich bei einem Mitgliederentscheid mit 182 Stimmen Vorsprung gegen ihren einzigen Mitbewerber, den Politologen Roger Stöcker, durch. Das teilte die Partei am Freitagnachmittag mit.

Pähle hatte sich schon vor gut einem Jahr als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Stellung gebracht. Sie sitzt seit 2011 im Magdeburger Parlament und führt die Landtagsfraktion seit mehr als vier Jahren an.

Beim jetzigen Mitgliederentscheid beteiligten sich rund 46 Prozent der wahlberechtigten 3577 SPD-Mitglieder im Land. Die erfahrene Berufspolitikerin aus Halle erhielt 834 der 1589 abgegebenen Stimmen, wie der Vorsitzende der Wahlkommission, Carlo Wegener, vortrug. Das entspricht einem Ergebnis von knapp 55 Prozent.

In Sachsen-Anhalt wird am 6. Juni 2021 ein neuer Landtag gewählt. Bei der Wahl vor vier Jahren hatte die SPD ihr Ergebnis auf 10,6 Prozent halbiert. Sie regiert seither mit CDU und Grünen./hnl/DP/men