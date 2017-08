Sachsen-Anhalts Ministerpräsident warnt SPD nach Lehrer-Kritik

MAGDEBURG (dts Nachrichtenagentur) - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat seine Koalitionspartner von SPD und Grünen zur Geschlossenheit aufgerufen: "Wir sollten uns nicht gegenseitig vermeintliche Defizite unter die Nase reiben", sagte er der "Mitteldeutschen Zeitung" (Samstagsausgabe). In Richtung Sozialdemokraten sagte Haseloff, dass sonst jemand in der CDU-Fraktion die Investitionsquote der Wirtschaft, die Integration von Migranten oder Verringerung der Arbeitslosigkeit hinterfragen könnte - allesamt Probleme von SPD-geführten Ministerien. Hintergrund ist die anhaltende Kritik der SPD an Bildungsminister Marco Tullner (CDU) wegen des Lehrermangels.

Foto: über dts Nachrichtenagentur