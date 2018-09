Sachsen-Anhalts Ministerpräsident lehnt Koalition mit AfD ab

MAGDEBURG (dts Nachrichtenagentur) - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) lehnt ein Bündnis mit der AfD ab. "Eine Koalition mit der AfD oder der Linkspartei habe ich stets ausgeschlossen", sagte Haselhoff der "Welt am Sonntag". Was er schon vor der Landtagswahl klargestellt habe, gelte natürlich auch für den Zeitraum danach.

Mit ihm als Ministerpräsident sei eine Koalition mit der AfD "nicht zu machen. Darin befinde ich mich in völliger Übereinstimmung mit meiner Fraktion und Partei", so Haseloff. Für sein Land präferiere der seit 2016 mit SPD und Grünen regierende CDU-Politiker "eine stabile Regierung der Mitte, um unserem Land eine gute Zukunft zu ermöglichen", so Haseloff.

