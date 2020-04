Sachsen-Anhalts Ministerpräsident ermahnt Religionsgemeinschaften

MAGDEBURG (dts Nachrichtenagentur) - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat zu Ostern bundesweit die strikte Einhaltung der Corona-Beschränkungen angemahnt und speziell religiöse Gemeinden in die Pflicht genommen. "Eine Religion muss sich daran messen lassen, ob sie die Nächstenliebe und die Verantwortung für den Menschen in den Vordergrund stellt", sagte der Ministerpräsident der Wochenzeitschrift "Superillu". Der ostdeutsche Regierungschef reagierte damit u.a. auf einen Vorfall in Berlin-Kreuzberg, wo vor wenigen Tagen mehrere hundert Muslime dicht gedrängt in eine Moschee strömten ohne sich an Sicherheitsvorkehrungen zu halten.

Vorkommnisse wie in der Hauptstadt förderten nur Parallelgesellschaften, die auch die Grundfesten der Demokratie erschüttern würden, so der CDU-Politiker. Ausdrücklich lobte er in diesem Zusammenhang die christlichen Kirchen. "Kirchen und Politik handeln verantwortungsvoll, weil es um die Gesundheit von Menschen geht. Dem müssen wir jetzt alles unterordnen, auch im Zeichen der Nächstenliebe", so der Regierungschef.

Foto: über dts Nachrichtenagentur