Sachsen-Anhalts Finanzminister Richter nach Herzinfarkt in Klinik

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Sachsen-Anhalts Finanzminister Michael Richter wird nach einem Herzinfarkt in einer Berliner Klinik behandelt.



Ein Notarzt habe den 66-jährigen gebürtigen Berliner am Dienstag in seinem Privathaus abgeholt, sagte ein Ministeriumssprecher, der zuvor mit Richter telefoniert hatte. Die Behandlung laufe. Richter ist seit Juni vergangenen Jahres Finanzminister des Bundeslandes. Er gilt als erfahrener Steuer- und Finanzexperte. Die "Mitteldeutsche Zeitung" hatte zuvor über Richters Herzinfarkt berichtet./dh/DP/fba