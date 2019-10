Sachsen-Anhalt ist Spitzenreiter bei Pro-Kopf-Leistung durch neu installierte Photovoltaik-Anlagen (FOTO)

Berlin (ots) -Die beiden sonnenreichsten Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg geltengemeinhin als die Spitzenreiter in Sachen Solarenergie. Um die Bemühungen dereinzelnen Bundesländer vergleichbarer zu machen, hat das Greentech Start-upZolar eine Untersuchung durchgeführt, die die Einwohnerzahl der Bundesländer miteinbezieht. Dort zeigt sich: Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern undBrandenburg haben im Jahr 2018 die meiste Pro-Kopf-Leistung durchPhotovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) auf Dachflächen neu installiert. BeimSpitzenreiter Sachsen-Anhalt wurden 87,0 Kilowatt pro 1000 Einwohner neuinstalliert. Darauf folgen Mecklenburg-Vorpommern mit einer Leistung von 84,6Kilowatt pro 1000 Einwohner und Brandenburg mit 75,2 Kilowatt pro 1000Einwohner. In Bayern wurden im vergangenen Jahr lediglich 33,2 Kilowatt pro 1000Einwohner erreicht, in Baden-Württemberg nur 24,8 Kilowatt. Die Entwicklung inden beiden sonnenreichsten Bundesländern stagniert also, während das nördlicheOstdeutschland mit großen Schritten aufholt. Bei der kumuliertenPro-Kopf-Leistung bis einschließlich 2018 haben Sachsen-Anhalt (518,8 Kilowattpro 1000 Einwohner) und Mecklenburg-Vorpommern (497,2 Kilowatt pro 1000Einwohner) Baden-Württemberg (470,7 Kilowatt pro 1000 Einwohner) mittlerweileüberholt. Spitzenreiter hier bleibt Bayern mit einer Gesamtleistung von 749,8Kilowatt pro 1000 Einwohner.Anreize für Immobilienbesitzer: Gesetzgeber ist gefragtDie Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin haben aufgrund ihrer hohenBevölkerungsdichte noch großen Nachholbedarf, wenn es um PV-Anlagen geht. Siebilden sowohl bei der durch PV-Anlagen generierten Pro-Kopf-Gesamtleistung biseinschließlich 2017 als auch bei der Pro-Kopf-Leistung durch 2018 neuinstallierte Anlagen die Schlusslichter. In Hamburg wurde beispielsweise nureine Leistung von 1,8 Kilowatt pro 1000 Einwohner durch in 2018 neu installiertePV-Anlagen erzeugt. Die Leistung durch PV-Anlagen, die bis einschließlich 2017errichtet wurden, liegt in Hamburg bei 20,8 Kilowatt pro 1000 Einwohner. "Dielokale Politik ist aufgefordert, Anreize sowohl für bestehendeImmobilienbesitzer als auch für den Neubau von Häusern zu schaffen und dieEnergiesparverordnung so anzupassen, dass regenerative Energien bundesweit zurSelbstverständlichkeit werden", erklärt Alex Melzer, CEO von Zolar.Entlastung des Stromnetzes durch diversifizierte ProduktionFest steht zudem, dass von knapp 16 Millionen Ein- und Zweifamilienhäusern inDeutschland rund 15 Millionen über keine PV-Anlage verfügen. Ein ungenutztesPotenzial, auch in Bundesländern, die mit weniger Sonnenstunden auskommenmüssen. "Es werden in sonnenschwachen Regionen mehr Anlagen benötigt, um diegleiche Menge Strom zu produzieren, die in sonnenverwöhnten Regionen erreichtwird", erläutert Alex Melzer. Ballungszentren bieten hierfür besonderesPotenzial durch die hohe Dichte an Dächern. "Die Einspeisung nahe am Verbraucherentlastet das Stromsystem, was die Stromproduktion mit Photovoltaik-Anlagen auchin Regionen mit geringerer Sonneneinstrahlung erstrebenswert macht. DieVerlustleistung, die durch größere Entfernungen entsteht, ist dann wesentlichkleiner. Außerdem machen es neue Solarmodule heute einfacher, auch mit wenigerSonneneinstrahlung Energie zu produzieren."PV-Anlage mit Elektroauto kombinierenDie Verkehrswende und der Ausbau der Elektromobilität benötigen einen höherenEnergiebedarf. Nicht nur wollen Immobilienbesitzer gerade bei Neubautenverstärkt selbst über die Strom- und Energieerzeugung bestimmen. Auch das ThemaLadesäule ist für Eigenheimbesitzer von Interesse, da mit dem zusätzlicherzeugten Strom vom Dach perspektivisch auch der Energiebedarf des eigenenElektrofahrzeugs erfüllt werden kann. "Selbst wenn die Anschaffung eines solchenFahrzeugs erst in der Zukunft liegen sollte, die Pendelwege in und umBallungszentren schaffen auch heutige Elektrofahrzeug-Modelle schon mit einemeinzigen Mal Laden und ermöglichen es, tägliche Wege mittels selbsterzeugter,sauberer Energie zu bewältigen", ergänzt Alex Melzer.Quellen und LinksEinwohnerzahlen Deutschland:http://ots.de/Yy6gAqNeu installierte Leistung Photovoltaik Dachanlagen 2018 sowieInstallierte Leistung Photovoltaik Dachanlagen Stand für das Jahr2017: http://ots.de/9Y24fdGlobalstrahlungskartenhttp://ots.de/9cOOHrEinfamilienhäuser in Deutschland:http://ots.de/WNwy69Entlastung durch Vor-Ort-Erzeugung:http://ots.de/ymuZwmPressekontakt:Lina WölmHead of Marketing & CommunicationsPhone: +49 30 398 218 443Email: presse@zolar.deWeb:www.zolar.deAgentur Frische FischeKatrin SchindlerPhone: +49 351 563 556 61Email: katrin.schindler@frische-fische.comOriginal-Content von: Zolar, übermittelt durch news aktuell