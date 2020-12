Sachsen-Anhalt blockiert Beitragsplus - Haseloff zieht Vertrag zurück

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Sachsen-Anhalt blockiert die Erhöhung des Rundfunkbeitrags in Deutschland.



Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) zieht den Gesetzentwurf zum Staatsvertrag vor der entscheidenden Abstimmung im Parlament zurück, wie die Staatskanzlei am Dienstag mitteilte. Ohne grünes Licht aus allen Ländern bis Jahresende tritt der Vertrag samt Beitragsplus nicht in Kraft./hnl/DP/mis