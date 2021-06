Nach Sachsen-Anhalt-Wahl kommen mehrere Fraktionen zusammen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die meisten neuen Fraktionen im Landtag von Sachsen-Anhalt kommen am Dienstag zu ihren ersten Treffen nach der Wahl zusammen.



Die Fraktionen von CDU und SPD konstituieren sich offiziell und wollen ihre Vorstände wählen, wie Sprecher mitteilten. Bei der CDU steht der bisherige Fraktionschef Siegfried Borgwardt für eine Wiederwahl zur Verfügung, hieß es. Seine Fraktion ist nach dem unerwartet großen Wahlsieg am Sonntag auf 40 Abgeordnete angewachsen, in der vorigen Wahlperiode waren es 30 gewesen.

Die bisherige Fraktionschefin der SPD, Katja Pähle, äußerte sich noch nicht zu einer möglichen Wiederwahl. Ihre Partei stellt statt bislang elf Abgeordneten nun noch neun. Auch die Grünen und Linken treffen sich jeweils im Landtag, planen laut Sprechern aber keine Wahlen. Im Zentrum dürfte die Auswertung der Wahlergebnisse von Sonntag stehen.

Die CDU hatte bei der Wahl am Sonntag 37,1 Prozent der Stimmen erlangt (2016: 29,8). Die AfD blieb mit 20,8 Prozent unter ihrem alten Ergebnis (24,3). Die im Osten generell eher schwachen Grünen verbesserten sich leicht, sie kamen auf 5,9 Prozent (5,2). Die SPD verzeichnete mit 8,4 Prozent ihr bisher schlechtestes Ergebnis in Sachsen-Anhalt (10,6). Die Linke fiel auf 11,0 Prozent (16,3). Die FDP erreichte 6,4 Prozent (4,9)./dh/DP/fba