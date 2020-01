Sachsen-Anhalt/Lotto/Wettbetrug Dubiose Gewinne mit Sportwetten

Halle (ots) - In Sachsen-Anhalt gibt es möglicherweise einen Fall vonWettbetrug. Ein Ehepaar erzielte im Herbst 2017 innerhalb von nur zehn Wochen 23hohe Lottogewinne. Insgesamt überwiesen staatliche Lotto-Gesellschaften 258.000Euro. Das geht aus Akten hervor, die der in Halle erscheinenden MitteldeutschenZeitung (Freitagausgabe) vorliegen. Die Gelder stammen vermutlich ausOddset-Sportwetten. Brisant ist zudem, dass die Ehefrau in Sachsen-Anhalt einenLottoladen betreibt. Die Frau bestätigte der Mitteldeutschen Zeitung, dass sieGeld bei Sportwetten setzt. Illegale Aktivitäten bestreitet sie jedoch.Ein Untersuchungsausschuss des Landtags prüft derzeit, ob die Geschäftsführungvon Lotto-Toto Sachsen-Anhalt Hinweisen auf Geldwäsche und Spielsuchtausreichend nachgegangen ist. Unter den angeforderten Akten finden sich auch diebelastenden Details zu dem damals 29 und 33 Jahre alten Ehepaar. DieUntersuchungen wurden von der HypoVereinsbank ausgelöst. DerGeldwäschebeauftragte der Bank meldete im November 2017 an die Zentralstellefür Finanztransaktionsuntersuchungen, die Geldwäsche-Abteilung des Zolls,"ungewöhnlich hohe Barzahlungen".Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/47409/4501001OTS: Mitteldeutsche ZeitungOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell