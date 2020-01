Sachsen-Anhalt/Glücksspiel Verdächtige Lottoladen-Inhaberin soll ihre Konzession verlieren

Halle (ots) - In der Affäre um auffällig hohe Gewinne mit Sportwetten bei LottoSachsen-Anhalt stehen personelle Konsequenzen bevor. Eine 32 Jahre alteLottoladen-Inhaberin soll ihre Konzession verlieren. Das berichtet die in Halleerscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Donnerstagsausgabe). "Das Finanzministeriumhat Lotto angewiesen, das Vertragsverhältnis mit der Frau aufzulösen", sagte einMinisteriumssprecher der MZ. Ohne Vertrag darf die Geschäftsfrau keineWettscheine mehr verkaufen.Das Ministerium reagiert auf einen MZ-Bericht, wonach dieLotto-Vertriebspartnerin allein im Herbst 2017 in nur zehn Wochen eineViertelmillion Euro gewonnen hat. Auch das Innenministerium ist alarmiert. AmMontag ließen sich Beamte im Magdeburger Lottohaus Akten aushändigen. Dabeiseien auch bislang unbekannte Papiere aufgetaucht, sagte einMinisteriumssprecher. Die Glücksspielaufsicht im Haus von Minister HolgerStahlknecht (CDU) hatte bereits im September 2019 Auskünfte über auffälligeGroßspieler eingefordert.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/47409/4506119OTS: Mitteldeutsche ZeitungOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell