Sachsen-Anhalt/Gesellschaft Landesportbundchefin Renk-Lange: Vereine spielen wichtige Rolle für die Integration von Zuwanderern

Halle (ots) - Die Präsidentin des Landessportbundes Sachsen-Anhalt, SilkeRenk-Lange, bricht eine Lanze für die Vereine beim Thema Integration. Zwar seiennicht alle Vereine begeistert vom Thema Migration, schreibt sie in einemGastbeitrag für die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung(Freitagausgabe). "Es werden dieselben Vorbehalte geäußert, die im gesamtenDiskurs zu hören sind. Doch viele unserer Vereine haben Zuwanderung als eineChance für sich erkannt", so Renk-Lange. Allerdings würden Vereine mitIntegrationskursen auch bedroht, beklagte sie. Ehrenamtliche, die sichengagieren, hätten Angst um Leib und Leben haben. Renk-Lange forderte, dieseMenschen vor Angriffen zu schützen. Das sei vor allem, aber nicht nur, Aufgabeder Politik. "Wir alle müssen den in der Integrationsarbeit EngagiertenRückendeckung und Unterstützung geben", mahnte die Sportbundchefin.