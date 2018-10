Sacharow-Preis geht an Regisseur Senzow

STRAßBURG (dts Nachrichtenagentur) - Der Sacharow-Preis für geistige Freiheit geht in diesem Jahr an den in Russland inhaftierten ukrainischen Regisseur Oleg Senzow. Das teilten mehrere Fraktionen des EU-Parlaments am Donnerstag mit. Senzow war im Mai 2014 auf der Krim wegen des Verdachts der Planung terroristischer Handlungen festgenommen worden.

Er wurde später zu 20 Jahren Haft verurteilt. Seit Mai 2018 befindet er sich im Hungerstreik. Die EVP-Fraktion hatte ihn für den Sacharow-Preis nominiert. Der Preis wird seit 1988 vom EU-Parlament an Persönlichkeiten oder Organisationen verliehen, die sich für die Verteidigung der Menschenrechte und der Meinungsfreiheit einsetzen. Der Preis ist nach dem Friedensnobelpreisträger Andrei Sacharow benannt. Er ist mit 50.000 Euro dotiert und wird jährlich in Straßburg verliehen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur