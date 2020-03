Sabine Sylvia Bruckner ist neue Country Managerin bei Pfizer Schweiz

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Zürich (ots) - Seit Februar 2020 steht mit Sabine Sylvia Bruckner eine Frau mitlangjähriger internationaler Führungserfahrung an der Spitze von Pfizer Schweiz.Ihre Vision als Country Manager Pfizer Schweiz? «Medizinische Innovation, diedas Leben von Patientinnen und Patienten positiv beeinflussen und verändernkönnen, soll weiterhin dort ankommen, wo sie gebraucht wird. Dies ist mir einpersönliches Anliegen und ich freue mich sehr darauf, diese Aufgabe gemeinsammit meinen Kolleginnen und Kollegen bei Pfizer und unseren Stakeholdern imGesundheitswesen weiterzuführen.»Sabine Sylvia Bruckner hat einen MBA in Health Service Management und verfügtüber mehr als 20 Jahre Führungserfahrung im Gesundheitssektor und derPharmabranche. Sie war bei Pfizer in verschiedenen Funktionen im Finanzbereichtätig, zuletzt für den Geschäftsbereich «Inflammation & Immunology» Europa undJapan. Ihre Verbundenheit mit Pfizer Schweiz ist eng, seit mehr als 10 Jahrenist Bruckner beständiges Mitglied der Geschäftsleitung am Standort in Zürich andem mehr als 200 Mitarbeiter beschäftigt sind. Sie kennt somit nicht nur dieglobale Organisation, sondern auch das lokale Führungsteam bestens.Die Wahlschweizerin ist gebürtige Wienerin, hat drei Geschwister, istverheiratet und Mutter eines 18-jährigen Sohnes. Menschen, eine kollegialeZusammenarbeit und das Lernen von und miteinander sind Bruckner alsFamilienmensch besonders wichtig: «Die aktiv gelebte Unternehmenskultur vonPfizer, bei der sich alles um Fairness, Exzellenz, Freude und Mut dreht, ist fürmich entscheidend, um gemeinsam erfolgreich zu sein.»Pfizer - Breakthroughs that change patients' livesWir bei Pfizer sind dem Motto "bahnbrechende Therapien, die das Leben vonPatienten verbessern" verpflichtet und stehen schon seit über 170 Jahren für dieerfolgreiche Erforschung und Entwicklung von innovativen Arzneimitteln undImpfstoffen zur Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten. Pfizer ist eines derführenden biopharmazeutischen Unternehmen der Welt. Seit 1959 ist Pfizer in derSchweiz ansässig und leistet einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsversorgungder hiesigen Bevölkerung. Pfizer vertreibt schweizweit über 120 hauptsächlichverschreibungspflichtige Arzneimittel.Mehr zu Pfizer Schweiz finden Sie auf: www.pfizer.ch (http://www.pfizer.ch)Pressekontakt:Medienkontakt Pfizer Schweiz:Lena Geltenbort-RostCorporate Communications LeadE-mail: media.ch@pfizer.comWeiteres Material: www.presseportal.de(https://www.presseportal.de/pm/142081/4541846)OTS: Pfizer SchweizOriginal-Content von: Pfizer Schweiz, übermittelt durch news aktuell