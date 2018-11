Sabine Royalty: Was soll die Aufregung?

Der Kurs der Aktie Sabine Royalty stand am 19.11.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse New York bei 38 USD. Der Titel wird der Branche "Öl & Gas Exploration & Produktion" zugerechnet.

Die Aussichten für Sabine Royalty haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Sabine Royalty aktuell 12,55. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +7,48 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Oil, Gas & Coal". Sabine Royalty bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Sabine Royalty erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -4,54 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Oil, Gas & Coal"-Branche sind im Durchschnitt um 87,23 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -91,77 Prozent im Branchenvergleich für Sabine Royalty bedeutet. Der "Energy"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 87,23 Prozent im letzten Jahr. Sabine Royalty lag 91,77 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Sabine Royalty in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Sabine Royalty wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.