Hamburg (ots) - Seit rund 22 Jahren ist sie das Gesicht des Bremer"Tatorts". Doch nun hängt Sabine Postel (64) die Rolle derKommissarin Inga Lürsen an den Nagel. Im Interview mit derProgrammzeitschrift auf einen Blick (Heft 43/2018, EVT 18. Oktober)rechnet sie mit dem Format ab. Vor allem die Experimente der letztenJahre sind ihr ein Dorn im Auge: "Das war alles nicht meins.Experimente sind grundsätzlich immer gut und der "Tatort" war auchimmer innovativ. Aber Improvisation ist in diesem Format schwierig,selbst mit gestandenen Schauspielern. Und mit Laien finde ich dasgrenzüberschreitend."Auch der Trend zu immer jüngeren Kommissaren hat sich in ihrenAugen nicht bewährt. "Das Publikum der Öffentlich-Rechtlichen ist jaschließlich keine 20 Jahre alt. Diese Zuschauer wollen keinenErmittler sehen, der aussieht, als hätte er gerade sein Abiturgemacht. Man muss die Rollen auch so besetzen, dass das etwas älterePublikum sich damit identifizieren kann. Am besten einen Mix ausÄlter und Jünger", so Sabine Postel im Gespräch mit auf einen Blick.Und die Ermittler-Flut (zurzeit 22 Teams) findet sieproblematisch: "Was mich eher stört ist, dass es inzwischen so viele"Tatorte" gibt. Heute will offenbar fast jede Stadt ein Ermittlerpaarhaben." Dennoch fällt ihr der Abschied schwer: "Ich bin fast 22 Jahredabei. Da trifft man so eine Entscheidung nicht mal so nebenbei. Aberes fühlt sich richtig an."Wenn sie ihre Kollegen natürlich vermissen wird, freut sie sichschon auf die Zeit nach dem "Tartort": "Ich habe tatsächlichfestgestellt, dass ich durch beide Projekte ("Die Kanzlei" Anm. d.Red.) so ausgefüllt bin, dass ich seit zehn Jahren keinen richtigenUrlaub mehr gemacht habe. Ich würde einfach gern mal vier Wochennichts tun."