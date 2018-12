Sabine Oil & Gas: Was ist jetzt zu tun!

Der Sabine Oil & Gas-Schlusskurs wurde am 21.12.2018 mit 45 festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Diese Aktie haben wir in 4 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Sabine Oil & Gas. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Sabine Oil & Gas in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Sabine Oil & Gas haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Sabine Oil & Gas bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Sabine Oil & Gas-Aktie beträgt dieser aktuell 49,71 . Der letzte Schlusskurs (45 ) liegt damit deutlich darunter (-9,47 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Sabine Oil & Gas somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (49,55 ) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,18 Prozent), somit erhält die Sabine Oil & Gas-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. In Summe wird Sabine Oil & Gas auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Sell"-Rating versehen.