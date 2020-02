Düsseldorf (ots) - Die stellvertretende Vorsitzende derFriedrich-Naumann-Stiftung, NRW-Antisemitismusbeauftragte und frühereBundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger verteidigt die FDPgegen massive Kritik. "Die Antwort auf die AfD ist die FDP", sagteLeutheusser-Schnarrenberger der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag): "DieFDP ist von ihrer liberalen ideologischen Grundlage der Gegenentwurf zur AfD."Es gebe keine andere liberale Partei als die FDP. Sie verteidigte auch denParteivorsitzenden: "Christian Lindner hat den Ernst der Lage erkannt und dasProblem als Parteivorsitzender gelöst. Er wird sicher die richtigen Lehrenziehen." Gleichwohl sei der Schaden durch die Wahl von Thomas Kemmerich mitUnterstützung der AfD groß. "Die AfD konnte zeigen, dass sie die Fäden zieht",so Leutheusser-Schnarrenberger. "Die Demokratie, aber auch gerade die FDP, sindbeschädigt worden. Das setze auch ihr persönlich zu: "Das geht tief, das gehtans Eingemachte." Die FDP habe in Thüringen die Glaubwürdigkeit verloren, abernicht die FDP "in Gänze in allen Landesverbänden und in der Bundespartei." DasVorgehen Kemmerichs sei ein "fataler Fehler". Als Antisemitismusbeauftragte desLandes NRW macht sich Leutheusser-Schnarrenberger auch Sorgen um das jüdischeLeben in Deutschland. "Die Stimmung hat sich in den letzten Monaten leiderverschlechtert", sagte sie. Die Anstrengung, mit aller Kraft gegen denAntisemitismus zu halten, müsse geschafft werden, aber: "Die Rahmenbedingungensind gerade nicht optimal."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4513698OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell