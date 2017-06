Hamburg (ots) - Talk-Legende Sabine Christiansen (59) erinnertsich in der aktuellen GALA (Ausgabe 23/17, ab heute im Handel) anBond-Darsteller Roger Moore, der vergangene Woche im Alter von 89Jahren starb. Christiansen und Moore waren 20 Jahre lang gemeinsamehrenamtlich für das Kinderhilfswerk UNICEF tätig. Christiansen inGALA: "Roger hatte ein riesengroßes Herz. Er hat sich nie in denVordergrund gespielt. Er wurde zwar als cooler Bond wahrgenommen, waraber alles andere als oberflächlich oder selbstverliebt."Pressekontakt:GALAPR / KommunikationTheda HarmsGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: harms.theda@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell