Sabine Asshauer: Von der Lufthansa-Stewardess zu einer der erfolgreichsten Immobilien-Maklerinnen Mallorcas

Palma (ots) - Jahrzehntelang jettete sie elf Kilometer hoch überdem Atlantik, Service für die First-Class, Strecken gen Amerika,Asien und Afrika waren ihr Tagesgeschäft. Vor 15 Jahren stieg sie aus- siedelte von Düsseldorf nach Mallorca und residiert seither ineinem alten Wasserturm im Nordosten der Insel. Sie ist blond, sie isterfahren im Umgang mit Menschen und spricht fünf Sprachen. SabineAsshauer ist das, was man eine Powerfrau nennt.Ihre Erfolgsbilanz: Hunderte hochwertige Immobilienobjekte brachtesie bislang an die Frau und den Mann, meistens handelte es sich umKäufer aus Deutschland. Spezialisiert hat sie sich auf den "wilden"Nordosten der beliebtesten Insel der Deutschen, weil Mallorca hieranders und ursprünglicher ist, wie sie sagt.Der Rummel um den "Ballermann" ist weit weg, die Berge bis zuknapp 1.500 Meter hoch und die Land-schaft in weiten Teilennaturbelassen und urwüchsig. Gleichzeitig gibt es weite, ruhigeBadestrände wie an der Bucht von Canyamel, Costa de los Pinos undAlcudia mit Blick auf Gebirgsketten und das strahlende Blau desMittelmeeres.Derzeit warten im Portfolio ihrer Firma "Sa Torre de Port Verd SL"rund fünf Dutzend Objekte auf neue Eigentümer; die Preise beginnenbei 200.000 Euro und nach oben sind - klar - keine Grenzen gesetzt.Spannend: Je hochwertiger Villen, Fincas oder ausgesuchte Stadthäusersind, desto schneller ist die Entscheidung ihrer Kunden, zuunterschreiben."Egal, welche Insel im Mittelmeer zum Vergleich steht - Mallorcaist und bleibt bei Immobilienwünschen der absolute Favorit", sagtSabine Asshauer. Dass sie seit 30 Jahren begeistert Golf spielt,(natürlich) Mitglied in einem der exklusivsten Clubs der Insel ist,hilft ihr bei der Kontaktpflege.Sabine Asshauer hat einen Tipp für Menschen, die mit einerImmobilie auf "ihrer" Insel liebäugeln: "Warten Sie nicht. Und denkenSie auch an die Rendite beim Wiederverkauf. Preiswerter wird hiernichts." Dann klingelt schon wieder eins ihrer drei Telefone.Pressekontakt:Sabine AsshauerSa Torre de Port Verd SLCalle Comellar des Tarongers, 93Urb. Port Verd - Costa de los Pinos07559 Son Servera, MallorcaTel. (+34) 971 81 65 81Mail: sabine.asshauer@satorreproperties.comInternet: www.satorreproperties.comOriginal-Content von: Sa Torre de Port Verd SL, übermittelt durch news aktuell