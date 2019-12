Sabina Gold & Silver: Was für eine Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Sabina Gold & Silver, die im Segment "Diversified Metals & Mining" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 15.12.2019, 08:56 Uhr, an ihrer Heimatbörse Toronto mit 1.88 CAD.

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Sabina Gold & Silver entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Sabina Gold & Silver-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Sabina Gold & Silver vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (2,7 CAD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 42,86 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 1,89 CAD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Sabina Gold & Silver eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Sabina Gold & Silver-Aktie beträgt dieser aktuell 1,5 CAD. Der letzte Schlusskurs (1,89 CAD) liegt damit deutlich darüber (+26 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Sabina Gold & Silver somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (1,71 CAD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+10,53 Prozent Abweichung). Die Sabina Gold & Silver-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. In Summe wird Sabina Gold & Silver auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Sabina Gold & Silver in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Sabina Gold & Silver haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Sabina Gold & Silver bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.