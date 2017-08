Sabina Gold & Silver – Rutsch in die roten Zahlen kein Beinbruch!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Lieber Leser,

Ende letzter Woche gab auch Sabina Gold & Silver die Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt. Auch wenn die Zahlen nicht in allen Bereichen das Gelbe vom Ei waren, setzte die Aktie ihre Kurserholung seither fort.

Verstärkte Exploration beschert moderaten Nettoverlust

Dass die Kanadier im Juni-Vierteljahr 2017 einen Nettoverlust von 0,6 Mio. USD nach einem Gewinn von 0,2 Mio. USD im entsprechenden Vorjahresquartal erwirtschafteten, nehmen die Anleger der Gesellschaft somit nicht übel. Und das aus gutem Grund: Schließlich ist der Rutsch in die roten Zahlen in erster Linie dem Umstand geschuldet, dass die erste Phase der Exploration der Goose-Lagerstätte in den letzten Monaten abgeschlossen wurde.

Bohraktivitäten von Erfolg gekrönt

Erfreulicherweise waren diese Aktivitäten von Erfolg gekrönt, so dass die Ressourcen-Basis sowohl des Umwelt- als auch des Llama-Projekts nicht unerheblich erhöht werden konnten. Interessant ist zudem, dass das Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte gut 2,1 Mio. neue Aktie zu einem Stückpreis von 2,85 USD und damit erkennbar über dem aktuellen Kurs ausgeben möchte. Gelingt das, wäre dies ein Zeichen dafür, dass institutionelle Investoren den Anteilscheinen einen höheren fairen Wert zubilligen. Schließlich rechtfertigt auch die technische Ausgangslage einen Einstieg, wobei man sich natürlich im Klaren darüber sein muss, dass das Papier nur eine spekulative Depotbeimischung ist.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" von Börsen-Guru Jürgen Schmitt kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Marc Nitzsche.