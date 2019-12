Sabina Gold & Silver: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Weitere Suchergebnisse zu "Sabina Gold & Silver":

Per 08.12.2019, 03:11 Uhr wird für die Aktie Sabina Gold & Silver am Heimatmarkt Toronto der Kurs von 1.82 CAD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Diversified Metals & Mining".

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Sabina Gold & Silver entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Sabina Gold & Silver erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 34,07 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche sind im Durchschnitt um -5,46 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +39,53 Prozent im Branchenvergleich für Sabina Gold & Silver bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -5,46 Prozent im letzten Jahr. Sabina Gold & Silver lag 39,53 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Sabina Gold & Silver haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Buy".

3. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Sabina Gold & Silver heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 30 Punkten, zeigt also an, dass Sabina Gold & Silver überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Buy"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Der RSI25 liegt bei 47,41, was bedeutet, dass Sabina Gold & Silver hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. Zusammen erhält das Sabina Gold & Silver-Wertpapier damit ein "Buy"-Rating in diesem Abschnitt.