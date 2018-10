Sabia Boulahrouz exklusiv in Closer: Sie will Seriendarstellerin werden

Hamburg (ots) - Zuletzt war die Ex-Freundin von Rafael van derVaart (35) in der ProSieben-Show "Global Gladiators" zu sehen. Jetzthat Sabia Boulahrouz (40) neue Pläne: Sie möchte Schauspielerin inder Türkei werden. Exklusiv mit Closer (EVT 31.10.) spricht dasehemalige Model mit türkischen Wurzeln über seine Pläne."Es kam letztens das Thema Schauspielerei auf. In der Türkei sindtürkische Serien sehr beliebt. Und da ich fließend Türkisch spreche,hat man mich gefragt, ob das nicht eine Option für mich wäre", verrätdie 40-Jährige, die schon früh Gefallen an der Schauspielereigefunden hat. "In der Schule war ich immer die Klassenbeste beimTheaterspielen."Einen Umzug in die Türkei würde die dreifache Mutter dafür nichtausschließen. "Ich habe schon vorher ein Vagabundenleben geführt, mitmeinen jeweiligen Partnern. Auch da bin ich immer wieder malumgezogen. Hamburg ist zwar meine Heimat, aber wenn jetzt irgendwoanders ein toller Job wartet, sage ich nicht Nein."Schließlich gibt es ja auch niemanden, auf den Sabia BoulahrouzRücksicht nehmen müsste. "Ich bin glücklicher Single. Ich genießemeine Freiheit, mir fehlt ja nichts. Ich bin nie alleine, ich habemeine Schwester, meine Kinder. Das reicht mir."Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonCloser (Nr. 45/2018, EVT 31.10.). Auszüge sind bei Nennung der QuelleCloser zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sichbitte an die Redaktion Closer, Angela Meier-Jakobsen, Telefon:040/3019-2550.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 700 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 17 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationKatrin HienzschT +49 40 30 19 10 28katrin.hienzsch@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Closer, übermittelt durch news aktuell