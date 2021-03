Saarland will auch an Ostersonntag impfen

SAARBRüCKEN (dts Nachrichtenagentur) - In saarländischen Impfzentren soll entgegen ursprünglichen Plänen nun scheinbar auch am Ostersonntag geimpft werden. Das berichtet die "Saarbrücker Zeitung" (Mittwochausgabe) unter Berufung auf gut informierte Kreise. Die Entscheidung folgt offenbar dem von Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) angekündigten Impfmarathon, berichtet das Blatt.

Damit reagiert das Land auf das Eintreffen von 81.900 Biontech-Impfdosen aus einer EU-Sonderzuteilung für Grenzregionen. Bisher hatte es von Seiten des Gesundheitsministeriums in Saarbrücken noch geheißen, dass trotz der Sonderlieferung zwar an Karfreitag, Ostersamstag und Ostermontag geimpft werden solle, aber nicht am Sonntag. An den Impfpausen in Bundesländern über Ostern war angesichts der schleppenden Impfkampagne in Deutschland Kritik aufgekommen.

