Saarland meldet Rekord beim Anstieg der Corona-Fälle

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Das Saarland hat von Dienstag auf Mittwoch einen Rekordanstieg neuer Corona-Fälle binnen 24 Stunden erlebt.



Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen schnellte um 219 Fälle nach oben. "Das ist mit Abstand der höchste Wert", sagte Regierungssprecher Alexander Zeyer am Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur. Die bislang höchste Zunahme an Corona-Fällen binnen 24 Stunden habe es im Frühling mit einem Wert von 179 gegeben.

Die Zahl der Todesfälle im Saarland betrug am Mittwoch weiterhin 178, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mitteilte (Stand 18.00 Uhr). Seit Beginn der Pandemie wurden demnach 4865 Infektionen bestätigt. In Kliniken behandelt werden aktuell 58 Patienten, 17 davon intensivmedizinisch. Als genesen gelten 3601 Saarländer./jaa/DP/he