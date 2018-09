Im Saarland fahren die ältesten Pkw, in Bayern und Thüringen die jüngsten (FOTO)

München (ots) -- Pkw im Saarland im Schnitt ein Jahr älter als in Bayern undThüringen- In Duisburg und Gelsenkirchen sind Autos im Schnitt 11,2 Jahrealt, in Potsdam nur 8,6- Kfz der CHECK24-Kunden durchschnittlich 18 Prozent älter als2007Saarländer fahren die ältesten Pkw. Im Schnitt sind über CHECK24versicherte Pkw im Saarland seit 10,4 Jahren auf den Straßenunterwegs. Damit sind sie durchschnittlich gut ein Jahr älter als inBayern und Thüringen. In den beiden Freistaaten beträgt dasDurchschnittsalter der Autos lediglich 9,3 Jahre.1)In Duisburg sind Pkw im Schnitt am ältesten, in Potsdam amjüngstenIm Vergleich der 50 größten deutschen Städte sind Autos mit 11,2Jahren in Duisburg und Gelsenkirchen am ältesten. Dahinter reihensich Hagen (10,8), Ludwigshafen, Osnabrück und Saarbrücken (jeweils10,7) ein. Die neusten Fahrzeuge sind in Augsburg (8,8) und Potsdam(8,6) unterwegs.1)Durchschnittsalter der Pkw seit 2007 um 18 Prozent gestiegenFahrzeuge der CHECK24-Kunden waren 2007 durchschnittlich 8,4 Jahrealt. 2018 geben Kunden das Alter ihres Pkw bei Versicherungsabschlussmit 9,9 Jahren an - ein Plus von eineinhalb Jahren oder 18 Prozent.2)Vergleichsportale fördern Anbieterwettbewerb - Gesamtersparnis von318 Mio. Euro im JahrVergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern vonKfz-Versicherungen - dadurch sinkt der Beitrag. So spartenVerbraucher innerhalb eines Jahres insgesamt 318 Mio. Euro. Das ergabeine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter desWissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur undKommunikationsdienste (WIK).3)Kunden, die Fragen zu ihrer Versicherung haben, erhalten bei über200 CHECK24-Versicherungsexperten eine persönliche Beratung perTelefon oder E-Mail. Unsere Berater sind auf ihre jeweiligeVersicherungssparte spezialisiert und an sieben Tagen die Wocheerreichbar. Über das Vergleichsportal abgeschlossene oderhochgeladene Verträge sehen und verwalten Kunden jederzeit imdigitalen Versicherungsordner. Mit der Gesamtnote "sehr gut" gehörtCHECK24 laut ServiceValue und FOCUS MONEY zu den fairsten digitalenVersicherungsmaklern.1)Datenbasis: alle von Juli 2017 bis Juni 2018 über CHECK24abgeschlossenen Kfz-Versicherungen - vollständige Liste mit den 50größten deutschen Städten unter: http://ots.de/GjJAVW2)Datenbasis: alle seit 2007 über CHECK24 abgeschlossenenKfz-Versicherungen; vorläufiger Wert für 2018 (Januar bis August);vollständige Jahresübersicht unter: http://ots.de/PCEYAs3)Die vollständige Studie der WIK-Consult unter:http://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdfÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Julia Leopold, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1174,julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell