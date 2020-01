Saarländische Kommunen funken SOS - Altschuldenhilfe jetzt, Solidarität jetzt! / Demonstration am 23. Januar 2020 in Berlin

Berlin (ots) - Ziel der saarländischen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister inBerlin ist es, den Weg freizumachen für eine positive finanzielle undwirtschaftliche Zukunft. Dies kann nicht ohne eine weitere Entlastung derSaar-Kommunen bei den Altschulden funktionieren, wie es vom Bundesminister fürFinanzen bereits angeboten. Es geht darum, die vom Grundgesetz gefordertengleichwertigen Lebensverhältnisse erreichen zu können. Das Saarland selbst istim Rahmen seiner Leistungsfähigkeit bereits mit einer Teilentschuldung durch denSaarlandpakt aktiv geworden, die saarländischen Kommunen selbst sparen seitJahren mehr als es für ihre Attraktivität und Infrastruktur bekömmlich ist.Jetzt fehlt nur noch die Solidarität auf der Bundesebene.Die saarländischen Kommunen haben diese Bundeshilfen und die Solidarität deranderen Bundesländer verdient. Denn ihre schwierige finanzielle Situation beruhtnicht auf Misswirtschaft oder Verschwendung, sondern auf strukturellen Gründen.Sie beruht darauf,- dass das Saarland zu Zeiten hoher eigener Wirtschaftskraft diesezweimal für nachkriegsbedingte Reparationen zur Verfügungstellen musste,- dass das Saarland,genau wie die ostdeutschen Bundesländer, zuden "neuen Bundesländern" gehört, bei seinem Beitritt zumBundesgebiet 1957 aber nicht mit einem Solidarpakt und denentsprechenden Mitteln zum Aufbau empfangen wurde,- dass der Strukturwandel der Montanindustrie in den sechziger undsiebziger Jahren nicht mit Strukturhilfen begleitet wurde, wiedies nunmehr zu Recht beim Braunkohleausstieg geschieht,- und dass Vergleichbares war auch beim endgültigenSteinkohleausstieg, der im Saarland im Jahr 2012 erfolgte, nichtzu verzeichnen war.Die genannten strukturellen Gründe haben weder das Land noch die Kommunenverschuldet, so die Experten: Der Direktor des Instituts der deutschenWirtschaft, Michael Hüther testiert rückblickend: "Das Saarland ist 1957 derBundesrepublik zu den falschen ökonomischen Bedingungen beigetreten." (Die Welt,26.08.2019), ebenso betont der Präsident des Deutschen Instituts fürWirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, dass "ein Schuldenerlass fürKommunen eine richtige und dringend notwendige Initiative der Bundesregierung"ist und dass die überschuldeten Kommunen "nicht selbst Schuld an ihrerFinanzlage" sind, sondern vor allem "ungleiche Finanzbedingungen" und "großeUnterschiede bei den Sozialausgaben, auf die Kommunen kaum Einfluss hätten"(Handelsblatt, 21.12.2019).Als Energie- und Industrieland hat das Saarland gleichwohl über Jahrzehnteseinen Anteil für die wirtschaftliche Entwicklung der gesamten Bundesrepublikerbracht und sich auch in den letzten 30 Jahren - obwohl selbstHaushaltsnotlage-Land - wie alle anderen westlichen Bundesländer gleichermaßenam "Aufbau Ost" solidarisch beteiligt.Nun fordern die saarländischen Kommunen, an der Spitze der Präsident desSaarländischen Städte- und Gemeindetages, Bürgermeister Hermann Josef Schmidt,Tholey, der stellvertretende Präsident, Oberbürgermeister Jörg Aumann,Neunkirchen sowie die Geschäftsführerin Barbara Beckmann-Roh, ihrerseitsSolidarität und bitten alle Verantwortlichen:Machen Sie den Weg frei,- damit die vom Bundesminister für Finanzen angeboteneAltschuldenhilfe des Bundes fließen "darf",- damit der vom Grundgesetz geforderte Zustand der gleichwertigenLebensverhältnisse endlich auch im Saarland eintreten kann,- damit die saarländischen Kommunen ihre Aufgaben zukunftweisenderfüllen können, damit der zurückliegende ebenso wie derbevorstehende Strukturwandel bewältigt werden kann und- damit das Bundesland Saarland keine "abgehängte Region" wird.Machen Sie den Weg frei für eine positive finanzielle und wirtschaftlicheZukunft der saarländischen Kommunen und für die grundgesetzlich gefordertengleichwertigen Lebensverhältnisse auch im ältesten der "neuen Bundesländer".Hinweis für die Pressevertreter*innen:Die Demonstration der saarländischen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister wirdam 23.01.2020, um 14.00 Uhr, vor dem Reichstagsgebäude beginnen.Pressekontakt:Geschäftsführendes Vorstandmitglied des Saarländischen Städte- undGemeindetages Barbara Beckmann-Roh; Tel.: 0172/ 4101 970Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140510/4498512OTS: Saarländischer Städte- und GemeindetagOriginal-Content von: Saarländischer Städte- und Gemeindetag, übermittelt durch news aktuell