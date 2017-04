Saarländer verbrauchen am meisten Strom, Sachsen am wenigsten (FOTO)

München (ots) -- Familien aus dem Saarland benötigen 25 Prozent mehr Strom alsFamilien aus Sachsen- Strombedarf im Osten neun Prozent geringer als im WestenFamilien aus dem Saarland verbrauchen am meisten Strom: ImSchnitt benötigt ein Vierpersonenhaushalt dort 5.028 kWh Strom proJahr - rund ein Viertel mehr als Familien in Sachsen (Ø 4.037 kWh p.a.). Im Bundesdurchschnitt gaben CHECK24-Kunden in den vergangenenzwölf Monaten für einen Vierpersonenhaushalt einen jährlichenStromverbrauch von 4.634 kWh an.Überdurchschnittlich viel Strom benötigen auch Familien ausNordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Hessen,Schleswig-Holstein und Bayern.1)Ostdeutsche verbrauchen neun Prozent weniger Strom alsWestdeutscheOstdeutsche Stromkunden liegen mit einem Verbrauch von 4.287 kWhp. a. deutlich unter dem bundesdeutschen Durchschnitt (4.634 kWh).Sie verbrauchen damit neun Prozent weniger Strom als Kunden aus demWesten (Ø 4.687 kWh).Mögliche Gründe für den niedrigeren Verbrauch: Der Strompreis istim Osten Deutschlands höher als im Westen.2) Außerdem lebenOstdeutsche tendenziell in kleineren Wohnungen als Westdeutsche.3)1) Betrachtet wurden die Angaben der CHECK24-Kunden zu ihremStromverbrauch. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden nurVierpersonenhaushalte berücksichtigt. Grundlage: alle von März 2016bis Februar 2017 über das Vergleichsportal abgeschlossenenStromverträge. Weitere Informationen zur Methodik und den Ergebnissenunter http://ots.de/fjxCc2) http://ots.de/gHTye3) http://ots.de/cGJ9AÜber die CHECK24 GmbHDie CHECK24 GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal imInternet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-,Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mitkostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige derVergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise undKonditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter,mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL undMobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushaltund Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 400.000 Hotels,mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90Pauschalreiseveranstalter.CHECK24-Kunden erhalten für alle Produkte konsequente Transparenzdurch einen kostenlosen Vergleich und sparen mit einem günstigerenAnbieter oft einige hundert Euro. Internetgestützte Prozessegenerieren Kostenvorteile, die an den Privatkunden weitergegebenwerden. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt über 800 Mitarbeiter mitHauptsitz in München.Pressekontakt CHECK24:Florian Stark, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1169,florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Head of Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170,daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 Vergleichsportal GmbH, übermittelt durch news aktuell