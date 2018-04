Saarländer verbrauchen am meisten Gas, Berliner am wenigsten (FOTO)

München (ots) -Verbraucher aus dem Saarland benötigen bundesweit am meisten Gaszum Heizen: durchschnittlich 22.949 kWh im Jahr. Das sind rund 60Prozent mehr als Berliner (Ø 14.387 kWh). Im Bundesmittel gebenCHECK24-Kunden einen jährlichen Gasverbrauch von 20.474 kWh an.1)Ebenfalls verhältnismäßig viel Gas benötigen Sachsen. Mitdurchschnittlich 22.926 kWh liegen Gaskunden aus dem Freistaat nurknapp hinter den Saarländern. Neben Berlin tauchen auch die beidenStadtstaaten Hamburg und Bremen am Ende des Rankings auf. Gaskundenbenötigen hier 19.780 bzw. 18.544 kWh pro Jahr.Ein möglicher Grund für die verschiedenen Gasverbräuche sind dieunterschiedlichen Wohnungsgrößen. Saarländer haben imBundeslandvergleich die größten Wohnungen, während in denStadtstaaten verhältnismäßig wenig Wohnfläche vorhanden ist.2)Anbieterwettbewerb senkt Gaspreis - Gesamtersparnis von 188 Mio.Euro im JahrSeit 2014 unterschreiten die Tarife der Alternativanbieter dieallgemeine Preisentwicklung deutlich. Der intensive Wettbewerb unterden Anbietern führt zu sinkenden Gaspreisen. So konnten Verbraucherinnerhalb eines Jahres insgesamt 188 Mio. Euro einsparen. Das ergabeine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter desWissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur undKommunikationsdienste (WIK).3)Verbraucher, die Fragen zu ihrem Gastarif haben, erhalten bei denCHECK24-Energieexperten an sieben Tagen die Woche eine persönlicheBeratung per Telefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportalabgeschlossene oder hochgeladene Energieverträge sehen und verwaltenKunden im Energiecenter.1) Betrachtet wurden die Angaben der CHECK24-Kunden zu ihremjährlichen Gasverbrauch, Grundlage: alle 2017 über dasVergleichsportal abgeschlossenen Gasverträge2) Quelle: http://ots.de/5bOYrm3) Quelle WIK http://ots.de/gtlKozÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager,Tel. +49 89 2000 47 1175, edgar.kirk@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell