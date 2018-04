Saarländer verbrauchen ein Drittel mehr Strom als Berliner (FOTO)

München (ots) -Strombedarf im Westen durchschnittlich sieben Prozent höher als imOstenHaushalte im Saarland verbrauchen am meisten Strom. ImDurchschnitt benötigen sie 3.693 kWh pro Jahr - rund 31 Prozent mehrals Kunden aus Berlin (Ø 2.809 kWh p. a.). Im Bundesdurchschnittgeben CHECK24-Kunden einen jährlichen Stromverbrauch von 3.357 kWhan.1)Überdurchschnittlich viel Strom benötigen auch Haushalte inRheinland-Pfalz und Niedersachsen. Verhältnismäßig sparsam sinddagegen neben Berlinern auch Hamburger und Sachsen.Westdeutsche verbrauchen sieben Prozent mehr Strom als OstdeutscheStromkunden aus dem Westen Deutschlands liegen mit einemdurchschnittlichen Verbrauch von 3.428 kWh pro Jahr über dembundesdeutschen Mittel. Sie benötigen damit rund sieben Prozent mehrStrom als Kunden aus dem Osten (Ø 3.201 kWh p. a.).Ein möglicher Grund für den höheren Verbrauch: "Im WestenDeutschlands leben durchschnittlich mehr Personen je Haushalt als imOsten", sagt Dr. Oliver Bohr, Geschäftsführer Energie bei CHECK24.Übrigens: Der Strompreis ist im Osten Deutschlands etwa fünf Prozenthöher als im Westen.2)Anbieterwettbewerb senkt Strompreis - Gesamtersparnis von 373 Mio.Euro im JahrSeit 2012 unterschreiten die Tarife der Alternativanbieter diePreisentwicklung der Grundversorger. Der intensive Wettbewerb unterden Anbietern führt zu sinkenden Strompreisen. So konnten Verbraucherinnerhalb eines Jahres insgesamt 373 Mio. Euro einsparen. Das ergabeine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter desWissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur undKommunikationsdienste (WIK).3)Verbraucher, die Fragen zu ihrem Stromtarif haben, erhalten beiden CHECK24-Energieexperten an sieben Tagen die Woche einepersönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über dasVergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladene Energieverträgesehen und verwalten Kunden im Energiecenter.1)Betrachtet wurde der von Kunden angegebene Stromverbrauch aller2017 über das Vergleichsportal abgeschlossener Stromverträge. WeitereInformationen unter: http://ots.de/vp8Q7b2)Quelle: http://ots.de/ZNuAou3)Quelle: WIK http://ots.de/XDiDnmÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1175,edgar.kirk@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell