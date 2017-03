Saarbrücker Zeitung: Wieder deutlich mehr Abzocke am Telefon

Saarbrücken (ots) - Trotz des seit 2013 geltenden Gesetzes gegenunerlaubte Werbeanrufe ist die Abzocke am Telefon offenbar wieder aufdem Vormarsch. Wie die "Saarbrücker Zeitung" (Mittwoch) unterBerufung auf Zahlen der Bundesnetzagentur berichtet, wurden imvergangenen Jahr deutlich mehr Verbraucher Opfer von unseriösenGeschäftemachern als noch in 2015.Das geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eineAnfrage der Grünen hervor. Demnach gingen 2016 bei derRegulierungsbehörde 29.298 schriftliche Beschwerden ein. Im Jahrzuvor waren es lediglich 24.455. Auch die verhängten Bußgelder fielenhöher aus: 2016 mussten unseriöse Geschäftemacher insgesamt 895.849Euro Strafe zahlen, 2015 waren es noch 467.350 Euro."Gerade ältere Leute werden am Telefon abgezockt", sagte derVerbraucherexperte der Grünen, Markus Tressel, der Zeitung. Tresselforderte, dass telefonisch geschlossene Verträge künftig noch einmalschriftlich bestätigt werden sollten, "dann lösen sich dieGeschäftsmodelle von vielen unseriösen Anbietern in Luft auf".Wie die Zeitung weiter berichtet, liegt ein entsprechender Antragdes Landes Baden-Württemberg dem Bundesrat vor. Darin heißt es, dergewünschte Erfolg des Gesetzes gegen unseriöse Geschäftspraktiken sei"ausgeblieben", die "aggressiven Verkaufsmaschen" florierten.Deswegen sei die Einführung einer "Bestätigungslösung" erforderlich.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell