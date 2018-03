Saarbrücker Zeitung: Westerfellhaus hat guten Draht zu Spahn - Pflegeexperte will Vertrauen in die Pflegeversicherung stärken

Berlin/Saarbrücken (ots) - Der designierte Pflegebevollmächtigteder Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, hat einen guten Drahtzum neuen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). "Wir kennen unsschon seit rund 15 Jahren und haben ein enges Vertrauensverhältnis",sagte Westerfellhaus der "Saarbrücker Zeitung" (Samstag-Ausgabe)."Wir sind beide Westfalen mit Ecken und Kanten, wir sind beide inder CDU, und wir sind beide Arbeitstiere", fügte der Pflege-Expertehinzu. "Das sind sicher nicht die schlechtesten Voraussetzungen füreine gute Zusammenarbeit", so Westerfellhaus.Seine wichtigste Aufgabe im künftigen Amt sieht Westerfellhaus ineiner Stärkung des Vertrauens gegenüber der Pflegeversicherung."Viele Menschen haben Angst davor, eines Tages pflegebedürftig zuwerden. Ich will dafür mitsorgen, dass diese Ängste abgebaut werden".Das sei aber nur möglich, wenn die Menschen zu der Überzeugunggelangten, "dass Pflege in unserem Land qualifizierte Versorgung undpersönliche Sicherheit bedeutet". Hier bleibe noch viel zu tun, soWesterfellhaus.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell