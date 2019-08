Saarbrücker Zeitung: Waldbesitzer fordern höhere finanzielle Hilfen

Saarbrücken (ots) - Die deutschen Waldbesitzer fordern höherefinanzielle Hilfen als die von Bundeslandwirtschaftsministerin JuliaKlöckner (CDU) kürzlich in Aussicht gestellten 500 Millionen Euro.Der Präsident der Arbeitsgemeinschaft deutscher Waldbesitzerverbände,Hans-Georg von der Marwitz (CDU), sagte der "Saarbrücker Zeitung"(Freitagausgabe): "Das wird nicht reichen." Allein die Aufarbeitungdes durch Dürre und Trockenheit entstandenen Schadholzes von bisherrund 70 Millionen Festmeter koste über zwei Milliarden Euro.Hinzu kämen noch die Wiederaufforstungs-Maßnahmen. "Klöcknerselbst spricht von 110.000 Hektar", so von der Marwitz. Er habe sichin den letzten Wochen in sieben Bundesländern einen Überblick überdie Schäden durch Trockenheit und Käferinvasion gemacht. "Da kommtnoch einiges auf uns zu", sagte der Präsident.Zugleich betonte er, das Schadholz zu entfernen sei die wichtigsteVoraussetzung, um auch aufforsten zu können. "Und zwar im großenStil." Land- und Forstwirte sowie vor allem Kleinstwaldbesitzer seiennicht in der Lage, dies alleine zu stemmen.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell