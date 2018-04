Saarbrücker Zeitung: Viele Bundesbürger leiden materielle Not - neue Daten zur Armut in Deutschland

Berlin/Saarbrücken (ots) - Fast jeder dritte Bundesbürger im Alterab 16 Jahren ist nach einem Bericht der "Saarbrücker Zeitung"(Samstag-Ausgabe) von einer materiellen Entbehrung betroffen.Demnach konnten sich im Jahr 2016 gut 31 Prozent dieser Altersgruppein Deutschland keine unerwarteten Ausgaben in Höhe von 985 Euroleisten. Das waren 21,3 Millionen Menschen, schreibt das Blatt unterBerufung auf aktuelle Daten des Statistischen Bundsamtes.Der Geldbetrag entspricht dem seinerzeit statistisch maßgeblichenSchwellenwert bei der Armutsgefährdung in Deutschland. Er wirdregelmäßig neu berechnet.Fast 4,9 Millionen Personen mussten darüber hinaus wegen ihrerbescheiden materiellen Lage beim Essen sparen. Sie konnten sichallenfalls nur jeden zweiten Tag eine vollwertige Mahlzeit leisten.12,8 Millionen Bundesbürger sahen sich nicht in der Lage, eineneinwöchigen Urlaub außerhalb ihres Zuhauses zu finanzieren. Das warfast jede fünfte Person im Alter ab 16 Jahren.Kommen mehrere Probleme dieser Art in einem Haushalt zusammen,sprechen die Statistiker von "erheblichen materiellen Entbehrungen"."Armut ist in Deutschland kein Randphänomen, sondern zieht sichquer durch die Bevölkerung", kritisierte die Bundestagsabgeordneteder Linken, Sabine Zimmermann. Sie hatte die Daten angefordert. DieBundesregierung müsse endlich ein umfassendes Konzept zurArmutsbekämpfung vorlegen, forderte die Sozialexpertin.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell