Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin / Saarbrücken. (ots) - Der für Außen- undVerteidigungspolitik zuständige Unions-Fraktionsvize Johann Wadephul(CDU) sieht im Haushaltsentwurf von Finanzminister Olaf Scholz (SPD)eine Gefährdung der Nato. "Wenn wir so weitermachen wie bisher, stehtder Bestand des Bündnisses insgesamt auf dem Spiel", sagte Wadephulder "Saarbrücker Zeitung" (Mittwochausgabe). Was der Finanzministervorgelegt habe, widerspreche den Zusagen der Bundesregierung zurAnhebung der Verteidigungsausgaben auf 1,5 Prozent desBruttoinlandsprodukts bis 2024 "und würde das Vertrauen desBündnisses in Deutschland weiter erschüttern." In den USA frage nichtnur Donald Trump, sondern die gesamte politische Klasse, "warum dieAmerikaner sich in Europa für unsere Sicherheit engagieren sollen,wenn hierzulande die Bereitschaft fehlt, dazu adäquat beizutragen".Viele kleinere Nato-Staaten verwiesen ebenfalls auf diewirtschaftliche Leistungsfähigkeit Deutschlands. Wadephul sagte,sowohl US-Präsident Donald Trump als auch US-Botschafter RichardGrenell hätten mit ihrer Kritik "leider" Recht. Die Unionsfraktionwerde Scholz' Etatplanung für die Bundeswehr daher "nichtakzeptieren", sagte Wadephul. Notwendig seien im kommenden Jahr vierMilliarden Euro zusätzlich, um notwendige Anschaffungen für dieBundeswehr zu finanzieren und sie personell aufzustocken. "Das allesist zwingend erforderlich, um die Landes- und Bündnisverteidigungsicherzustellen." Auch poche die Union darauf, dass derEntwicklungshilfeetat im Verhältnis Eins zu Eins mit dem Wehretatverstärkt werde, wie dies im Koalitionsvertrag festgehalten sei.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell