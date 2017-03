Saarbrücken (ots) - Die CDU will offenbar nach der Bundestagswahldas Landwirtschafts- und Ernährungsministerium in ein "echtes Lebens-und Heimatministerium" umbauen. Wie die "Saarbrücker Zeitung"(Freitag) berichtet, geht dies aus einem Konzept des zuständigenCDU-Bundesfachausschusses hervor, das der Zeitung vorliegt. DasVorhaben soll demnach in das Wahlprogramm der Union aufgenommenwerden.Man wolle dadurch "das Engagement für die Menschen in denländlichen Regionen noch verstärken", heißt es in dem Papier. Alleden ländlichen Raum betreffenden Aufgaben und Kompetenzen müsstenkünftig in einem Ressort gebündelt werden. Derzeit wird dasErnährungs- und Landwirtschaftsressort von der CSU geführt.Darüber hinaus plant die Union Sonderabschreibungen für dieModernisierung und den Erwerb von Wohneigentum inAbwanderungsgebieten, eine Landarztquote beim Medizinstudium, mehrGeld für den Breitbandausbau und die Entbürokratisierung bei derFördermittelvergabe. Laut Zeitung sieht das Konzept auch denFührschein mit 16 vor, zum Beispiel, um an beruflichenBildungsmaßnahmen teilzunehmen.CDU-Generalsekretär Peter Tauber hatte die Bundesfachausschüsseseiner Partei beauftragt, bis Ende Februar ihre inhaltliche Arbeitmit Blick auf das Wahlprogramm abzuschließen.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell