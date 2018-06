Saarbrücker Zeitung: Umweltministerin Schulz schlägt Kompromiss bei Wegwerfplastik vor

Berlin/Saarbrücken (ots) - In der Debatte um das von der EUgeplante Verbot von Wegwerfplastik hat Umweltministerin SvenjaSchulze (SPD) einen Kompromiss vorgeschlagen. "Ich bin dafür, jeneProdukte schnell aus dem Markt zu nehmen, für die es sinnvollenErsatz gibt", sagte die Ministerin der "Saarbrücker Zeitung"(Sonnabendausgabe). Unter diesem Gesichtspunkt werde sie dievorgeschlagene Verbotsliste prüfen. Außerdem wolle sie sich für mehrMehrweg-Lösungen einsetzen und die EU-Vorschläge an dieser Stelleerweitern. "Denn für die Umwelt wäre nichts gewonnen, wenn manPlastikteller durch Einweg-Aluminiumteller ersetzt", sagte dieMinisterin. Insgesamt gehe das Maßnahmenpaket der EU jedoch "in dierichtige Richtung". Namentlich nannte Schulze die vorgesehene Abgabeauf nicht-recycelten Verpackungsmüll, um die Recycling-Quoten zuerhöhen und Plastikverpackungen zu vermeiden.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell