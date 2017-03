Saarbrücker Zeitung: Teilzeitboom in Pflegeheimen - Fast zwei Drittel der Pflegekräfte arbeiten verkürzt

Berlin/Saarbrücken (ots) - Um die Pflegebedürftigen in den Heimenkümmern sich nach einem Bericht der "Saarbrücker Zeitung"(Samstag-Ausgabe) immer mehr Teilzeitkräfte. Vollzeitjobs dagegenblieben auf der Strecke, schreibt das Blatt unter Berufung auf Datendes Statistischen Bundesamtes, die die Linksfraktion im Bundestagangefordert hatte.1999 gab es demnach nur rund 198.000 Teilzeitjobs in denPflegeheimen. Im Jahr 2015 waren es bereits 462.000. Das ist einAnstieg um gut 130 Prozent. Aktuell gehen fast zwei Drittel derPflege-Mitarbeiter einer Teilzeitbeschäftigung nach. ZurJahrtausendwende war es noch weniger als die Hälfte. Die Zahl derVollzeitstellen in den Heimen ging seit 1999 dagegen um etwa 2000 aufknapp 210.000 zurück. Die Vollzeitquote in den Heimen verringertesich damit deutlich von 48 auf 29 Prozent. Insgesamt hat sich dieZahl der Beschäftigten seit der Jahrtausendwende in dieser Branchevon 441.000 auf 730.000 erhöht. Darunter sind auch Personen, die ihrfreiwilliges soziales Jahr ableisten."Der Stellenaufbau in den Pflegeheimen findet ausschließlich inTeilzeit statt. Doch angesichts der niedrigen Löhne in der Pflegekönnen die wenigsten Beschäftigten davon ihren Lebensunterhaltbestreiten", kritisierte die stellvertretende Fraktionschefin derLinken, Sabine Zimmermann.Wie ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums erklärte, seienim Zuge der Pflegereform in den allermeisten Bundesländern bereitsVerbesserungen beim Pflegepersonalschlüssel vereinbart worden, dieauf einen Mitarbeiterzuwachs entsprechend den neuen Anforderungen inder Pflege hinausliefen.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell