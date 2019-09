Saarbrücken (ots) - Die Reduzierung des Mehrwertsteuersatzes aufHygieneartikel für Frauen rückt offenbar näher. Wie die "SaarbrückerZeitung" berichtet, soll der Bundesrat noch im September die Senkungder sogenannten "Tamponsteuer" von 19 auf sieben Prozent beraten.Laut Zeitung liegt der Länderkammer ein Antrag Thüringens vor, indem die Bundesregierung aufgefordert wird, "zum nächstmöglichenZeitpunkt Hygiene-Produkte für Frauen in die Liste der Produkte mitermäßigtem Umsatzsteuersatz aufzunehmen". Außerdem will Thüringen"eine strukturelle Neuordnung und Überprüfung" derMehrwertsteuersätze einleiten. Ziel solle "insbesondere eine stärkereEntlastung der Familien" sein, heißt es in dem Antrag.Die Debatte über eine Steuersenkung auf Damenhygieneartikel läuftschon länger. Zuletzt hatten mehrere Petitionen ZehntausendeUnterstützer gefunden. Tampons und Binden gehörten zum Grundbedarfder Frauen und seien kein Luxus, hieß es. Ein Sprecher derBundesfinanzministeriums sagte der Zeitung: "Wenn es dafür eineparlamentarische Mehrheit gibt, werden wir uns dem nichtverschließen."Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell