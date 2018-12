Saarbrücker Zeitung: Stromkunden müssen offenbar 600 Million Euro zu viel zahlen

Finanztrends Video zu



Saarbrücken (ots) - Die Verbraucher werden im kommenden Jahroffenbar rund 600 Millionen Euro zu viel für Strom bezahlen müssen.Wie die "Saarbrücker Zeitung" (Montag) berichtet, geht dies aus einerneuen Strompreis-Studie im Auftrag der Grünen-Bundestagsfraktionhervor.Hintergrund sind demnach die von rund 430 Versorgern angekündigtenPreiserhöhungen im Durchschnitt von 1,5 Cent pro Kilowattstunde. Dieangeführten höheren Beschaffungskosten ließen aber nur einePreissteigerung von einem Cent pro Kilowattstunde zu, heißt es in derMarktanalyse des Leverkusener Energie-Fachmanns Gunnar Harms.Hochgerechnet auf den Strombedarf aller Haushalte mit insgesamt 120Milliarden Kilowattstunden im Jahr "ergibt sich ein Betrag von circa600 Millionen Euro, der von den Unternehmen insgesamt zu vielvereinnahmt wird".Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer sagte der "SaarbrückerZeitung": "Sinken die Beschaffungskosten wie in den letzten Jahren,geben die Energieversorger das nicht oder nur unzureichend an ihreprivaten Endkunden weiter." Würden sie dagegen steigen, "legen dieVersorger noch ordentlich einen Schnaps oben drauf". Mit dem Wechseldes Anbieters könne man unter Umständen "eine Menge Geld sparen".Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell